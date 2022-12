Francesca Chillemi è pronta a tornare in tv con una nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Dopo l’avventura sul set di Viola come il mare, fiction trasmessa su Canale 5 nella quale ha recitato al fianco di Can Yaman, l’ex Miss Italia riapproderà sulla Rai nel 2023 con la settima stagione dell’amatissima serie tv che ha appassionato milioni di italiani.

L’inizio della nuova stagione di Che Dio ci aiuti sarà segnato da un grosso shock. Infatti, suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, lascerà il timone del Convento degli Angeli ad Azzurra, interpretata proprio da Francesca Chillemi. Dopo ben 119 episodi, quindi, suor Angela dice addio.

Che Dio ci aiuti 7, ecco quando andrà in onda

La fiction sbarcherà su Rai 1 ad inizio 2023, e con ogni probabilità il debutto ci sarà il 12 gennaio, anche se si attendono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo. Saranno venti gli episodi della settima stagione di Che Dio ci aiuti, con due puntate per ogni appuntamento settimanale. Secondo le prime anticipazioni, non ci sarà solo l’addio di suor Angela, ma anche quelli di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo. E’ inoltre previsto il ritorno di Emiliano.

Nel cast, oltre a Francesca Chillemi, rivedremo ancora una volta Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra.