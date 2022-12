Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda in prime time su Rai 2 a partire dal prossimo 10 gennaio, già fa discutere. Emergono, infatti, i primi dettagli sulla registrazione che si è tenuta nella giornata di mercoledì 14 dicembre presso gli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Stando a quanto riportato da TvBlog, non sarebbero mancati i primi momenti di tensione tra alcuni dei protagonisti del nuovo show prodotto da Rai e Banijay. In particolare, ci sarebbero state scintille tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini.

Scintille tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

Chi era presente alla registrazione ha riferito di uno “sca**o” che si sarebbe al momento dell’arringa finale dell’ex gieffino, che tirando in ballo i filtri che vengono usati su Tik Tok e sugli altro social, avrebbe fatto indispettire l’attrice. La discussione, piuttosto accesa, sarebbe però rimasta entro i toni civili, ma non è da escludere che possa essere tagliata in toto o in parte in fase di montaggio, anche perché sembrerebbe che gli attriti tra Zorzi e la Gerini non si siano placati dietro le quinte, o almeno non immediatamente. In ogni caso, la registrazione della prima puntata di Boomerissima sarebbe stata caratterizzata da una partecipazione piuttosto intensa di tutti i vip ingaggiati per l’occasione. Ad esempio, si parla di una Elettra Lamborghini un po’ risentita in alcune fasi di gioco.

Per capire come sono andare realmente le cose bisognerà attendere il prossimo 10 gennaio, quando andrà in onda in prima serata su Rai 2 il primo appuntamento con Boomerissima.