Can Yaman è impegnato mente, anima e corpo nella sua nuova “impresa” cinematografica. L’attore si trova ormai da quasi due mesi a Budapest, in Ungheria, impegnato sul set di El Turco, produzione internazionale targata Disney Plus nella quale veste i panni del generale dell’Impero Ottomano Balaban Agha.

Nel frattempo, i fan italiani si chiedono quando tornerà nel nostro Paese, dove ha vissuto per circa un anno e al quale è molto affezionato. Dalle informazioni in nostro possesso, il divo turco resterà in terra magiara, salvo imprevisti, almeno per altri quattro mesi, ovvero il tempo necessario per terminare le riprese di El Turco, serie nella quale, tra l’altro, recita anche l’attrice abruzzese Greta Ferro. Il suo rientro in Italia, dunque, dovrebbe avvenire tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, quando tornerà sul set per iniziare a girare la seconda stagione di Viola come il mare. I telespettatori della fiction prodotta da Lux Vide, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, hanno per un attimo temuto che il secondo capitolo del light crime con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi potesse essere in bilico, ma per fortuna le cose non stanno così.

Viola come il mare, confermata la seconda stagione

Infatti, Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, ha annunciato che la seconda stagione è già in lavorazione. Inoltre, in un’intervista rilasciata a Fanpage , la sceneggiatrice Elena Buccaccio ha svelato alcuni importanti retroscena proprio sul secondo capitolo di Viola come il mare: “Ci saranno sei prime serate e dodici episodi da 50 minuti Attraverso Viola Vitale, ci piace raccontare che si può essere belle, intelligenti, donne in carriera, avere una vita, un lavoro complesso e non per questo rinunciare alla propria femminilità e alla forza che ne deriva. È una serie di cui andiamo molto fieri e che abbiamo costruito pezzo per pezzo. Con un'attrice, Francesca Chillemi, che è cresciuta con noi ed è parte della nostra famiglia”.

Quando iniziano le riprese e quando andrà in onda

Ma quando inizieranno le riprese? “Cominceremo a girare nella primavera o estate del 2023. La seconda stagione dovrebbe andare in onda l’anno prossimo. Nell’autunno del 2023, al più tardi nella primavera del 2024. Non vi faremo aspettare molto. Di solito facciamo in modo che una serie torni ogni anno, al massimo ogni anno e mezzo. Un po' perché conferisce realismo alla storia e un po' perché quando passa troppo tempo, l'attenzione cala. E poi quando la serie ci piace, la scriviamo velocemente”. E sulle possibili new entry nel cast: “Non posso dire molto”, dice la Buccaccio. “Ma sì, rivedremo ovviamente Francesca Chillemi e Can Yaman e ci saranno anche dei nuovi ingressi”.