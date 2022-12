Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Can Yaman, dopo aver fatto una brevissima tappa a Roma per partecipare ad una registrazione di C’è Posta per Te, è tornato a Budapest dove è impegnato con le riprese di El Turco.

La nuova produzione internazionale targata Disney Plus sta assorbendo gran parte delle energie fisiche e mentali del divo turco, che a differenza di quanto accadeva durante la sua permanenza in Italia per girare Viola come il mare, si concede pochissime distrazioni. Lascia il Matild Palace, lussuosa struttura alberghiera che lo ospita, esclusivamente per raggiungere le location dei vari set, e quando vuole distrarsi, nel weekend va a cena con alcune persone a lui vicine nel ristorante dell’hotel.

El Turco: chi è Balaban Agha, il condottiero interpretato da Can Yaman

Dopo la tempesta di neve che ha colpito la capitale magiara la scorsa settimana, causando lo stop forzato alle riprese, Can Yaman è tornato sul set di El Turco. La nuova serie sarà girata completamente in inglese, ed è ispirata all’omonimo romano scritto da Orhan Yeniaras. La trama è ambientata durante l’assedio di Vienna da parte de soldati dell’Impero Ottomano inviati da re Mehmed IV. Il divo turco interpreta il generale Balaban Agha, un guerriero che crede fortemente nella missione affidatagli dal suo sovrano. Ferito in battaglia, il Generale Agha troverà rifugio a Moena, un piccolo Comune del nord Italia, dove gli abitanti del posto lo aiuteranno. Inoltre, durante la sua permanenza nel paesino del Trentino-Alto Adige, arriverà a mettere in discussione i principi in cui aveva sempre creduto fino ad allora.

Sembrerebbe che Balaban si sia stabilito per sempre a Moena, dove ancora oggi c’è una statua in suo onore. Il guerriero guidò una rivolta contro i signori locali, complici di affamare ed opprimere la popolazione.

Il ruolo di condottiero calza a pennello per Can Yaman: capelli lunghi, fisico scolpito e sguardo magnetico, tutte caratteristiche che lo rendono perfetto per vestire i panni del guerriero Balaban Agha.