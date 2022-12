Can Yaman è impegnato anima, mente e corpo sul set di El Turco. La nuova produzione internazionale targata Disney Plus, che dovrebbe vendere la luce tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, sta assorbendo totalmente le attenzioni del divo turco, che fino ad ora si è concesso pochissime pause.

Due settimane fa, l’attore ha fatto una brevissima tappa a Roma, città divenuta con il tempo una sorta di seconda casa, per rispondere all’invito di Maria De Filippi che lo ha voluto nuovamente ospite a C’è Posta per Te, l’amatissimo people show del sabato sera in onda su Canale 5. Poi ha prontamente fatto rientro a Budapest, in Ungheria, per rivestire i panni del soldato dell’impero ottomano Balaban Agha.

Come dicevamo in apertura, Can si concede pochissime distrazioni. E quando decide di staccare la spina dal set, non esce praticamente mai dal prestigioso hotel che lo ospita nella capitale magiara, il Matild Palace. In molti sostenevano che l’attore si desse alla “pazza gioia”, passando i weekend in giro per alcuni dei club più esclusivi di Budapset. Nulla di più lontano dalla verità: Yaman trascorre gran parte delle sue serate al ristorante “stellato” del suo hotel, in compagnia di qualche amico o collega del cast.

Can Yaman, chi è la bionda misteriosa?

Ovviamente, sono tantissimi gli avventori del locale che ne approfittano per scattarsi qualche selfie con il divo turco, il quale si mostra come sempre disponibile. Ma nella serata di ieri, ad attirare l’attenzione dei follower è stata una foto scattata in compagnia di una bellissima ragazza condivisa sui social da alcune fanpage dell’attore. Come potrete facilmente immaginare è immediatamente iniziata a circolare la voce circa una nuova liaison di Can con la donna in questione, con i fan che hanno cercato di capire chi fosse l’avvenente fanciulla in compagnia del loro beniamino.

Del resto, quando si tratta di Can Yaman, la caccia al gossip diventa spietatissima, anche se molto spesso (anzi, quasi sempre) si riduce ad un semplice pettegolezzo. Probabile che la ragazza in questione sia un’ammiratrice dell’attore, e gli abbia semplicemente chiesto di fare una foto.