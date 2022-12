Can Yaman tornerà con la seconda stagione di Viola come il mare? Il progetto di Sandokan vedrà la luce? Sono queste le domande che si pongono i tantissimi fan del divo turco, oggi impegnato con le riprese di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus.

Una settimana prima che andasse in onda su Canale 5 l’ultimo episodio della fiction light crime, con protagonista anche Francesca Chillemi, l’attore ha preferito tacere sulla notizia legata alla conferma della seconda stagione di Viola come il mare. Stesso discorso anche per Sandokan, la serie kolossal che lo avrebbe visto vestire i panni della famigerata Tigre della Malesia.

Viola come il mare, Mediaset punta sulla fiction

La prima stagione della serie tv prodotta da Lux Vide ha fatto registrare ottimi ascolti, riuscendo a conquistare poco meno di tre milioni e mezzo di telespettatori a settimana, con picchi di share che hanno raggiunto anche il 20 per cento. Un successo che ha spinto i vertici di Cologno Monzese a confermare la seconda stagione, che dovrebbe approdare sul piccolo schermo nella stagione 2023-2024.

A destare sospetti sul futuro della fiction, però, l’improvviso silenzio di Can Yaman, che senza un’apparente motivo, ha fatto perdere le sue tracce sui social. L’attore preferì non commentare la notizia legata alla riconferma di Viola come il mare, e complici anche alcune voci circa il “gelo” calato nel rapporto con Francesca Chillemi (i due hanno smesso di seguirsi su Instagram), i fan hanno iniziato a temere che il secondo capitolo della fiction potesse essere in bilico.

La verità sulla seconda stagione di Viola come il mare

Ma come stanno realmente le cose? A fare chiarezza ci ha pensato Luca Bernabei, capo di Lux Vide, società di produzione che ha prodotto Viola come il mare, il quale, in un’intervista all’Ansa, ha svelato che la seconda stagione è già in lavorazione. Anche la sceneggiatrice Elena Buccaccio ha fornito alcune anticipazioni a Fanpage.it: “Ci saranno sei prime serate e dodici episodi da 50 minuti – ha rivelato -. Attraverso Viola Vitale, ci piace raccontare che si può essere belle, intelligenti, donne in carriera, avere una vita, un lavoro complesso e non per questo rinunciare alla propria femminilità e alla forza che ne deriva. È una serie di cui andiamo molto fieri e che abbiamo costruito pezzo per pezzo. Con un'attrice, Francesca Chillemi, che è cresciuta con noi ed è parte della nostra famiglia”.

Ma quando inizieranno le riprese della seconda stagione di Viola come il mare? “Cominceremo a girare nella primavera o estate del 2023 – racconta la Buccaccio -. La seconda stagione dovrebbe andare in onda l’anno prossimo. Nell’autunno del 2023, al più tardi nella primavera del 2024. Non vi faremo aspettare molto. Di solito facciamo in modo che una serie torni ogni anno, al massimo ogni anno e mezzo. Un po' perché conferisce realismo alla storia e un po' perché quando passa troppo tempo, l'attenzione cala. E poi quando la serie ci piace, la scriviamo velocemente”. I fan dell’attore turco e dell’ex Miss Italia, che il 12 gennaio debutterà su Rai 1 con la settima stagione di Che Dio ci aiuti, possono dunque tirare un sospiro di sollievo.

"Sandokan si farà", l'annuncio del produttore

Ma non sarà l’unico impegno per Can Yaman. Luca Bernabei, infatti, ha confermato che il progetto relativo a Sandokan non è stato assolutamente accantonato: “Ci puntiamo, si farà”.