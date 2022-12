Can Yaman è tornato sui social dopo una lunga assenza, svelando ai fan che dal punto di vista professionale è stato un periodo particolare della sua vita, che ha richiesto massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio. Per tale ragione e per mostrarsi all’altezza, ha evitato quanto più possibile le distrazioni.

Le congetture su Can Yaman

Il divo turco è impegnato sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus, le cui riprese si stanno svolgendo in Ungheria. Da quando ha raggiunto Budapest, l’attore è stato protagonista di una gran numero di congetture. A balzare all’attenzione dei fan, in particolare, il suo silenzio dopo la fine della prima stagione di Viola come il mare, e il defollow su Instagram con Francesca Chillemi, sua partner nella fiction andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre. La rivista Nuovo Tv diretta da Riccardo Signoretti ha addirittura paventato l’ipotesi che Can avesse “il cuore a pezzi” per l’ex Miss Italia. Poi si è anche parlato di un infortunio al piede che lo avrebbe costretto a tornare in Turchia (voce smentita dallo stesso Yaman), e proprio durante la sua permanenza ad Istanbul si sarebbe verificato un riavvicinamento con Demet Özdemir, sua ex partner in Day Dreamer – Le ali del sogno. I media turchi, infatti, sostenevano che il matrimonio dell’attrice con il cantante Oğuzhan Koç fosse in crisi.

E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di pettegolezzi, che ad oggi sono totalmente privi di qualsiasi riscontro. L’ultimo rumor in ordine di tempo riguardava il rapporto tra Can Yaman e la protagonista femminile di El Turco, l’attrice abruzzese Greta Ferro, con la quale si diceva non fosse particolarmente in sintonia. Questa voce ha fatto sì che la giovane attrice finisse nel mirino delle fan più accanite del divo turco, le quali, in più di un’occasione, l’hanno attaccata sui social.

Can Yaman guerriero a cavallo. La reazione di Greta Ferro

Ma un recente indizio social sembra aver di fatto contribuito a smentire anche quest’ultimo pettegolezzo. Can Yaman ha postato su Instagram un video in cui lo si vede cavalcare mentre con la spada infligge colpi mortali ai guerrieri che gli si parano dinanzi. La clip è diventata virale in pochissime ore, ricevendo tantissimi like e commenti. E tra questi c’è anche quello di Greta Ferro, circostanza che di fatto spegne le voci sul fatto che il loro rapporto fosse tutt’altro che idilliaco.