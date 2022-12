Nelle ultime 48 ore, Hande Erçel è tornata prepotentemente al centro del gossip. Ma questa volta non a causa del tanto chiacchierato ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, Kerem Bürsin, ma per un presunto flirt con Kartal Özmızrak, giocatore professionista di pallacanestro. Ventisette anni, alto 1,88 metri, milita nel Bahçeşehir Basketball, squadra che gioca nella Turkish Basketball League, la massima serie del campionato turco di basket.

Per i media turchi non ci sono dubbi. L’attrice ha una nuova relazione con Kartal, con il quale è stata vista anche lo scorso 29 novembre in occasione della sua festa di compleanno. Tanto è bastato alla stampa per ipotizzare immediatamente che tra il cestista e l’attrice, modella e influencer ci fosse del tenero. Ma le cose stanno davvero così?

Il riavvicinamento tra Hande e Kerem

Negli ultimi mesi si è tornato spesso a parlare di un possibile riavvicinamento tra Hande e Kerem. I due si sono incontrati allo Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul. La stessa Erçel ha confermato quell’incontro, ma allo stesso tempo ci ha tenuto a sottolineare che i media e i fan gli hanno attribuito più importanza di quanto in realtà ne avesse. Ciò che appare certo è che i due protagonisti di Love is in the air, dopo la rottura dello scorso marzo, hanno riallacciato i rapporti, anche se in questo momento sembra trattarsi esclusivamente di un’amicizia.

Hande Erçel rompe il silenzio su Kartal Özmızrak

E la presunta storia d’amore con Kartal Özmızrak? Hande Erçel ha deciso di uscire allo scoperto, smentendo categoricamente le voci che la volevano insieme al giocatore di basket: “Sono state scritte alcune cose e sinceramente ne sono rattristata”, ha detto l’attrice ad alcuni giornalisti che l’hanno intercettata mentre si trovava in auto. “Si parla di un mio caro amico, che è un giocatore di basket di grande talento. Danno notizie senza rendersi conto che le persone hanno una vita, e onestamente questa cosa mi rende triste. Non esiste una cosa del genere, si tratta solo di un caro amico. Ci tenevo a fare questa precisazione da quando è apparsa la notizia”.

Dunque, di fatto, Hande ha smentito di avere una nuova relazione con Kartal Özmızrak. Buone notizie per gli HanKer, dunque, che possono continuare a sperare.