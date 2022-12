Hande Erçel ha una nuova relazione? Il gossip, esploso nelle ultime 24 ore, sta facendo il giro del web, e ha gettato nello sconforto più totale i cosiddetti HanKer, i fan più accaniti dell’ex coppia composta dalla diva turca e dal suo ex fidanzato, nonché partner nella fiction Love is in the air, Kerem Bürsin.

Alcune circostanze verificatesi nell’ultimo mese e mezzo avevano riacceso una fiammella di speranza su un possibile riavvicinamento tra Hande e Kerem. Ma, a quanto pare, si tratterebbe esclusivamente di una riconciliazione dal punto di vista dell’amicizia, e non di quello sentimentale. I due attori sembrano aver preso strade completamente differenti, e ad oggi risulta piuttosto complicato immaginare che possano tornare ad essere una coppia.

Chi è la nuova fiamma di Hande Erçel

Ma chi è l’uomo per cui l’attrice, modella e influencer avrebbe perso la testa? Si chiama Kartal Özmızrak, ha 27 anni ed è alto 1,88. E’ un giocatore professionista di pallacanestro. Attualmente milita nel Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, noto anche come Bahçeşehir Basketball, squadra che gioca nella Turkish Basketball League, la massima serie del campionato turco di basket. Nel 2017, si è reso eleggibile anche per il Draft Nba, la lega di pallacanestro statunitense, e nel 2015 ha indossato per la prima volta la maglia della nazionale turca ai Campionati Europei.

Hande e Kartal hanno approfondito la loro conoscenza negli ultimi mesi, ma adesso sembra che tra i due sia nato anche un sentimento più profondo. Il cestista ha partecipato, lo scorso 29 novembre, alla festa di compleanno dell’attrice, e nella foto in basso lo si può vedere nel riquadro rosso mentre esce dal locale.

E’ bene specificare che ad oggi si tratta esclusivamente di un pettegolezzo, ma i media turchi sostengono con forza che tra la Erçel e Özmızrak ci sia realmente del tenero.

Continueremo a tenervi aggiornati…