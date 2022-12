Parata di vip a Cortina D’Ampezzo. Nella “perla” delle Dolomiti, infatti, si sta tenendo l’undicesima edizione del Vip Champion, una parata di volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che si sfidano sulla neve. Tra i presenti anche Adriana Volpe, Alfonso Signorini e Alex Belli, Jessica e Clarissa Selassié, protagonisti, anche se in vesti diversi, delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip.

La Volpe sta documentando attraverso il suo profilo Instagram il suo soggiorno a Cortina, nel corso del quale sta avendo modo di incrociare tanti ex vipponi. Nel magnifico scenario delle Dolomiti, però, si è imbattuta anche in una sua vecchia conoscenza: Alfonso Signorini. I due hanno scattato un selfie insieme, e i volti sembrano distesi e sorridenti, a dimostrazione del fatto che tra l’ex opinionista del Gf Vip e il conduttore non c’è alcun rancore. Sembra tornato il sereno anche tra Adriana e Alex Belli, con il quale, durante la passata edizione del reality show di Canale 5, si è verificato più di uno scontro.

Adriana Volpe, la delusione per la riconferma al Gf Vip

Adriana Volpe non ha mai fatto mistero che sarebbe tornata volentieri al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. La mancata riconferma ha rappresentato per lei una grossa delusione, come ha raccontato alcuni mesi fa in un’intervista rilasciata a Fanpage. “Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: ‘Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la Casa’. La sua richiesta mi ha spiazzato, anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

Gf Vip, Adriana Volpe sostituisce Sonia Bruganelli?

Nel frattempo, potrebbe aprirsi un nuovo scenario sul fronte Gf Vip. Sonia Bruganelli, infatti, lascerà la sua poltrona di opinionista vacante per ben quattro puntate. Chissà, magari Alfonso Signorini potrebbe sostituire la moglie di Paolo Bonolis proprio con Adriana Volpe.

Staremo a vedere…