Botta e risposta tra Anna Pettinelli ed Elisa D’Ospina. La speaker radiofonica, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, aveva commentato la notizia dell’imminente nascita del figlio del suo ex fidanzato, Stefano Macchi. Quest’ultimo, dopo la rottura con l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi, ha iniziato una nuova relazione con Elisa D’Ospina, e presto i due diventeranno genitori.

“Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo”, ha detto la Pettinelli. "Per quanto mi riguarda sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.

La reazione di Elisa D’Ospina alle parole di Anna Pettinelli

La frecciatina di Anna al suo ex (neanche troppo velata) non è passata inosservata al mondo del web, e tantomeno alla stessa Elisa D’Ospina, che ha letteralmente “affondato” la Pettinelli con un durissimo messaggio condiviso in una Ig story: “E’ indelicato vedersi licenziare perché sto con l’ex della mamma di una che fa parte del team della radio: il 13 agosto alle ore 16, via whatsapp, dopo che sarei dovuta rientrare a distanza di una settimana”, racconta la modella curvy. “E’ ancora più indelicato parlare di una creatura non ancora nata, frutto dell’amore di due persone che si sono incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni. Leggo cose allucinanti in giro. Nausea, e stavolta non dovuta alla gravidanza”.