Oltre ai drammi, alle liti e al gossip, in questa edizione del Grande Fratello Vip c’è anche spazio per una incredibile disputa immobiliare. Nel corso della diretta di ieri, sabato 17 dicembre, è arrivata un’altra batosta per il “povero” Attilio Romita: l’ex anchorman del TG1, che sembra sentirsi inaspettatamente a suo agio nell’atmosfera trash del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato (quasi) scaricato dalla sua compagna Mimma, la quale, come se non bastasse, gli ha comunicato tramite un avvocato lo sfratto dalla sua abitazione in diretta nazionale davanti a milioni di telespettatori. Un uno-due micidiale, degno di Mike Tyson, che ha mandato K. O. il giornalista.

Attilio Romita sfrattato dalla sua compagna

Attilio era già uscito con le ossa rotta dopo la puntata di lunedì 12 dicembre, quando Signorini l’aveva informato in merito al disappunto della sua compagna, la quale aveva manifestato tutta la sua furia sui social a causa di alcuni atteggiamenti di Romita nei confronti di Sarah Altobello. Ma per quest’ultimo il peggio doveva ancora arrivare.

Alfonso, nel corso della puntata di ieri sera, ha comunicato ad Attilio l’ennesima pessima notizia riguardo alla sua relazione con Mimma Fusco: “Attilio, ti faremo recapitare questa lettera in cui Mimma, tramite il suo avvocato, ti chiede di non tornare a casa una volta uscito dal programma”.

La replica di Romita

Rimasto completamente di sasso, Romita si è poi infuriato svelando che l’appartamento dalla quale la compagna vorrebbe sfrattarlo sarebbe di sua proprietà. “Non potrò tornare nella mia casa? Quella che ho comprato pochi mesi fa? Le risponderò per via legale, incaricando anche io un avvocato per occuparsi di questa vicenda. Che io non possa avere un confronto con lei a casa mia lo trovo buffo, vorrei che Mimma mi facesse la cortesia di dirmi cosa le passa per la testa. A prendere le mie cose ci vado con i carabinieri, ma io devo prendermi casa mia”.

Scontro tra Alfonso Signorini e Mimma Fusco

Pensavate fosse finita qui? E invece no! Dopo aver chiuso il “blocco Romita”, Alfonso Signorini è stato costretto ad aprirlo nuovamente per rispondere in presa diretta ad un post social di Mimma Fusco, nel quale la donna imputava al conduttore e agli autori del programma di aver volutamente travisato le sue parole con l’obiettivo di far salire il livello dello scontro e di spettacolarizzare la controversia. Alfonso, palesemente stizzito dalla circostanza, ha chiamato Attilio in Confessionale per leggergli parola per parola la lettera dell’avvocato. Dal testo, in effetti, appare piuttosto chiaro che la Fusco abbia tutta l'intenzione di sfrattare Romita. “Mi sembra che queste parole non siano legate ad un mio bisogno di spettacolarizzazione”, ha tuonato il conduttore. Sottolineatura che ha trovato d’accordo lo stesso Romita: “Ti chiedo scusa io a nome di Mimma. Mi dispiace se ha attaccato te. Capisco che c’è un momento di confusione e tu non c’entri nulla. Ho già capito e ti chiedo scusa”, ha detto il giornalista.

Attilio, per concludere in “bellezza” la puntata da incubo, è finito anche al televoto insieme ad Antonino, Sarah, Charlie, Patrizia e Giaele, e lunedì 19 dicembre potrebbe abbandonare per sempre il bunker di Cinecittà per tornare a casa. Ma quale casa?