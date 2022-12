Can Yaman si trova in Ungheria per le riprese di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus, e ci resterà almeno per i prossimi quattro mesi. Il suo rientro in Italia è fissato tra maggio e giugno, quando dovrà tornare sul set per iniziare a girare la seconda stagione di Viola come il mare, fiction prodotta da Lux Vide nella quale recita al fianco di Francesca Chillemi.

La serie tv light crime, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, è stata vista mediamente da 2,7 milioni di telespettatori a settimana, e i fan non vedono l’ora di seguire nuovamente le avventure dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale.

Can Yaman e l'amore per l'Italia

Il divo turco ha un legame speciale con il nostro Paese. Ha vissuto a Roma per circa un anno, città che ama profondamente e che è diventata la sua seconda casa. Ma durante la sua permanenza nella Capitale ha dovuto fare i conti con l’eccessivo affetto dei fan, i quali piantonavano l’esterno della sua abitazione giorno e notte, circostanza che ha portato Can all’esasperazione tanto da costringerlo a cambiare casa e ad un duro sfogo su Instagram, nel quale denunciava lo stalkeraggio che era costretto a subire quotidianamente.

Can Yaman a C'è Posta per Te. Quando andrò in onda la puntata?

Il 26 novembre l'attore è tornato a Roma per partecipare ad una registrazione di C’è Posta per Te. Maria De Filippi ha una predilezione per Yaman, che spesso ospita nelle sue trasmissioni e nello stesso people show in onda il sabato sera su Canale 5.

Can Yaman farà una sorpresa per una mamma di cinque figli, farmacista e moglie di un uomo disabile. Sarà sicuramente un momento molto emozionante. Con lui c’è anche sua madre, la signora Gulden Hanim, che però ha assistito all’ospitata del figlio dietro le quinte in compagnia dei suoi manager turchi Cüneyt Sayıl e İlker Bilgi.

La nuova stagione di C’è Posta per Te andrà in onda a partire dal prossimo 7 gennaio, ma non è stata ancora svelata la data in cui sarà possibile assistere alla puntata con protagonista l’attore turco. Però, secondo alcuni rumors, Can dovrebbe sbarcare nuovamente su Canale 5 o la prima (7 gennaio) o la seconda (14 gennaio) puntata del programma condotto da Maria De Filippi. Continueremo a tenervi aggiornati.