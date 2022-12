Al Grande Fratello Vip è tempo di nuovi concorrenti. Se tra ottobre e novembre la porta rossa della Casa si è aperta per sei nuovi vipponi, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luciano Punzo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini, a dicembre si replicherà con altri sei. Quattro sono già entrati: si tratta di Milena Miconi, Riccardo Fogli (anche se quest’ultimo è stato squalificato), Davide Donadei e Nicole Murgia.

Due nuovi ingressi al Gf Vip

All’appello mancano il quinto e sesto nome. Il primo è quello di Andrea Maestrelli, il secondo, invece, dovrebbe essere Dana Saber, anche se su Instagram si chiama Dana Meskin, come rivelato da Alessandro Rosica. “Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata con tanto di bacio con la lingua con Dayane Mello! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip”, ha commentato l’Investigatore social.

Nella puntata di sabato 17 dicembre sono entrati in Casa l’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, e l’attrice Nicole Murgia. Quest’ultima è la sorella del calciatore Alessandro Murgia, che aspetta un figlio da Vittoria Deganello, lasciata poco dopo aver scoperto era incinta.

Nella puntata di lunedì 19 dicembre, invece, sarà la volta di Andrea Maestrelli, calciatore dagli occhi di ghiaccio e della modella Dana Saber. Con l’ingresso di questi ultimi quattro, salgono a 23 i concorrenti in gioco.

Intanto, alcuni vipponi nella Casa iniziano a mostrare i primi segni di insofferenza. Tra questi Antonino Spinalbese, che vorrebbe uscire e viversi la storia con Ginevra Lamborghini, ospite per una settimana nel bunker di Cinecittà.