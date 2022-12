E’ tornato al centro della scena il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra preferisce non esporsi in merito ad una eventuale liaison con l’ex di Belén Rodriguez: “Quando ho detto ad Antonino che dovrebbe imparare ad accorgersi delle persone non stavo parlando di me”, ha spiegato l’ereditiera, sminuendo ancora una volta la presunta storia con Spinalbese.

Senza peli sulla lingua, invece, Oriana Marzoli, che in Confessionale si è esposta sull’ex hair stylist: “Antonino è stato poco uomo. Ha detto che non ho mai sofferto per avere la libertà di comportarsi come vuole. Non è riuscito ad avere niente con Ginevra? Si chiama karma”. Giaele De Donà ha invece sottolineato quanto Antonino sia preso da Ginevra: “Ad Antonino piace molto Ginevra. Lei non so che cosa prova, mi ha detto che è solo amicizia. Se le piacesse, sarei contenta per lei”.

Antonino è sicuro di conquistare Ginevra

Spinalbese, dal canto suo, continua a palesare il suo interesse per la Lamborghini, dicendosi certo di riuscire a conquistarla: “Se piaccio a Ginevra? Qualora non fosse così, le piacerò. Tra noi, adesso, c’è una sorta di imbarazzo e questo mi ha fatto capire che non si può parlare di amicizia. Almeno per me”. Durante la puntata di ieri, sabato 17 dicembre, Alfonso Signorini ha incalzato l’ereditiera invitandola ad esporsi maggiormente, ma Ginevra ha svicolato anche in questa occasione: “Non è un tira e molla. Abbiamo una bella affinità. Ridiamo e scherziamo fino alle 5 del mattino. Non saprei come definire il nostro rapporto. Sto bene con lui e lui sta bene con me”.

Antonino Spinalbese, l'appello al pubblico: "Fatemi uscire"

Tornando alla stretta attualità, Antonino Spinalbese è finito in nomination con Sarah, Charlie, Attilio, Patrizia e Giaele. Al termine della puntata, l’ex di Belén si è recato in giardino con Ginevra e Giaele, e ha confessato loro di voler uscire dal programma, lanciando un accorato appello al pubblico: “Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi, davvero ve lo chiedo. Voglio uscire da qui!”.