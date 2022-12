Com’era facilmente pronosticabile, Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex di Belén Rodriguez prosegue nel suo gioco tra Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli e Giaele De Donà, ma tutte e tre le coinquiline lo hanno definito un narcisista. E non certo perché ha una cura maniacale del suo aspetto esteriore.

Per Anna Pettinelli e Cristina Quaranta sarebbe addirittura un “narcisista patologico”. Della stessa idea anche l’ex vippona Francesca Cipriani, fresca di matrimonio con Alessandro Rossi, la quale, ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, ha parlato anche dell’ex hair stylist: “Antonino non mi sta piacendo assolutamente per l’atteggiamento che sta avendo nei confronti di Oriana e delle altre donne della Casa in generale. Lui è molto narcisista, e non gli interessa nessuno, nemmeno Ginevra. E’ concentrato solo su sé stesso. Lui fa l’uomo che deve conquistare per forza tutte le donne, ma è innamorato solo di sé stesso, è evidente”. Della stessa opinione anche il marito di Francesca, Alessandro Rossi: “Chi non mi piace è Antonino Spinalbese perché fa troppo lo sborone. Non è che perché sei stato con Belén Rodriguez devi dire ad Oriana che vuoi la Ferrari e non vuoi la Porsche, ma chi sei? Non sei nessuno”.

Francesca Cipriani ha poi fatto un confronto tra l’edizione del Gf Vip a cui ha partecipato lei e quella in corso: “Nel mio Gf Vip c’era più buonsenso e più bontà, e sono contenta di aver partecipato all’edizione dell’anno scorso. Quest’anno ci sono stati dei comportamenti che io avrei sofferto, e avrei fatto scoppiar un casino in Casa. Quest’anno non mi sarei trovata benissimo nel cast”.