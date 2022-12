Luca Salatino è giunto al punto di rottura? Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip ha mostrato in più di un’occasione la sua insofferenza, e questa volta potrebbe davvero abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. La prossima settimana, i concorrenti in gara potranno decidere se rimanere in gioco fino alla conclusione del reality show, prevista per aprile, o uscire dalla porta rossa.

Luca Salatino è pronto al lasciare il Gf Vip: "Inutile restare..."

Al termine della puntata di ieri, Luca si è sfogato con Davide Donadei e Nikita Pelizon, confidando loro che a fine dicembre lascerà il bunker di Cinecittà. Ecco le sue parole riportate da The Pipol Tv.

“Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo (si riferisce a Soraia, ndr). E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No, non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto. Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo per lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta”.