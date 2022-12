George Ciupilan ha rivisto la sua ex fidanzata, Samara Tramontana, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 19 dicembre. La relazione tra i due tiktoker è durata circa un anno, e si è conclusa in modo piuttosto brusco. La ragazza, però vorrebbe riallacciare i rapporti e per questa ragione ha deciso di fargli una sorpresa.

L'incontro tra George e Samara

Il giovane vippone ha incontrato Samara in giardino, e quest’ultima, dopo avergli chiesto scusa, gli ha fatto sapere che le piacerebbe avere un rapporto di amicizia. “Ti ho seguito tantissimo, mi sono emozionata a vedere il tuo percorso e non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana, corta, ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati di rispetto, siamo stati troppo rancorosi e forse anche troppo infantili. Mi dispiace, voglio mettere da parte questa situazione e avere con te quel tipo di rapporto umano di amicizia che non abbiamo mai avuto”, ha spiegato la ragazza. George è rimasto sorpreso nel vedere Samara, e ha accettato le sue scuse: “É assurdo venderti qua, non me lo aspettavo, sono emozionato. Accetto le scuse”.

Poi, Signorini ha voluto conoscere le ragioni per le quali si sono lasciati. “Abbiamo avuto dei momenti e un percorso differente. Lei voleva godersi di più i social e non voleva iniziare una relazione un po’ più seria. Poi ci sono state cose diverse di mezzo, di cui mi sembra giusto non parlare adesso, ci siamo distaccati e abbiamo perso del tutto il rapporto", ha raccontato George. Il conduttore ha poi chiesto alla tikroker se avesse tradito Ciupilan: “No, potrei aver tradito la sua fiducia, tradito con un'altra persona no, non lo avrei mai fatto”.

George si confida con Luca Onestini: "Samara mi piace ancora"

Al termine della puntata, George si è appartato in giardino con Luca Onestini e gli ha confessato di provare ancora qualcosa per Samara Tramontana: “Sono felice che ci sia, ma io devo capire se è fidanzata o single. Mi sembrava inopportuno chiederle se era occupata o meno. Non mi è venuto da chiederglielo in diretta davanti a tutti. Se mi piace ancora? Certo, poi lei è una bella ragazza. Se sento qualcosa? Ti rispondo dicendoti che l’avrei voluta come nuova concorrente, mi avrebbe capovolto l’esperienza. Con una ragazza così dentro… Con una che mi piace e la conosco, cambia il gioco. A mente fredda le avrei chiesto ‘sei ancora fidanzata?’. Sì adesso lo chiederei senza problemi. Lo scoprirò quando uscirà allora. Sono nel pallone e non me l’aspettavo questa sorpresa. Quando una cosa non te l’aspetti è così. Se mi batteva il cuore quando l’ho vista? Adesso non esageriamo dai Luca, quanto ti piace mettere il dito nella piaga ormai ti conosco. Ha detto delle bellissime cose, accetto le scuse e sono felice”.