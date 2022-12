Antonella Fiordelisi furiosa dopo la puntata del Grande Fratello Vip. L’influencer campana ha affrontato i due coinquilini che l’hanno nominata, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

“In puntata fai il buffone e basta. Fai l’amico con tutti, ed è facile fare così. Tu vai dove va il vento”, ha sbottato la Fiordelisi rivolgendosi al fratello di Guendalina. Ma la replica di Edoardo non si è fatta attendere: “Tu in puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto? Che tu in puntata non guardi in faccia nessuno! Spietata! La gente da casa sa come sei fatta l’ha capito. Quando l’ho detto durante le nomination il pubblico mi ha applaudito, aggrappati pure agli aerei ma quelli te li mandano i fan. La gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. La gente non è scemam se n’è accorta che sei finta in puntata. Tu in puntata cambi, non siamo scemi. L’ Antonella in puntata non è l’Antonella del giorno”.

Antonella, poi, si è scagliata anche contro Micol Incorvaia: “Fai in continuazione domande stupide, quindi ti consiglio di viverti questa esperienza per migliorare e correggere delle cose. Se il tuo scopo è allontanare il tuo fidanzato da me ci sei riuscita. Mi ha nominata, sei contenta”.

La sorella di Clizia, però, ha contrattaccato: “Non è assolutamente vero, la mia felicità non dipende dalla tua eliminazione perché a me non interessa niente di te. Se non lo capisci forse devo iniziare ad usare un linguaggio più comprensibile per te. Ignavo è l’unica cosa che sai dire, non ci capiamo è evidente”. “Hai trent’anni, cresci", ha chiuso Antonella.