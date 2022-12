Ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, nella puntata di ieri, lunedì 19 dicembre, Dana Saber. Ventinove anni, modella e attrice italo-marocchina, già conosceva alcuni vipponi in gara come Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese. Proprio con l’ex di Belén Rodriguez la nuova concorrente ha avuto in passato un incontro in una situazione decisamente particolare, tanto che la nuova gieffina ha deciso di lasciargli un pacco misterioso per ricordargli quando si sono incrociati e in quali circostanze.

Dana Saber, durante la sua clip di presentazione, dice di essere single, ma confessa di essere rimasta colpita da Edoardo Tavassi. L’italo-marocchina è amica di Dayane Mello, anche lei ex concorrente del Gf Vip.

Dana Saber e l'incontro con Antonino Spinalbese

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha chiamato Antonino della Mistery Room e lo ha fatto mettere di fronte ad un misterioso pacco. All’interno c’era una sciarpa che apparteneva proprio a lui e che lui stesso aveva regalato a Dana Saber, incontrata circa 6-7 anni fa. Era un pomeriggio piovoso, e tra le donne a cui l’ex hair stylist aveva tagliato i capelli c’era proprio la nuova vippona, alla quale Spinalbese ha chiesto di aspettarlo a fine turno. L’ex di Belén è poi andato con lei e le ha avvolto la sciarpa intorno al collo. Antonino, però, dice di non ricordarsi di lei. Allora Signorini la fa entrare nella stanza, ma nemmeno al suo cospetto il vippone dice di ricordarsi di lei. A quel punto Dana racconta del loro incontro e del motivo per il quale ha conservato la sciarpa: “Ci siamo sentiti un po’, ci siamo visti, abbiamo preso solo un drink. Ha perso il nonno in quel periodo e poi non ci siamo più incontrati, mi è dispiaciuto. L’ho conservata perché era un bel gesto, è stato molto carino, fin da subito si è preoccupato per me”.

Ora che è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Dana proverà ad approfondire la conoscenza con Antonino?