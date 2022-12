Sonia Bruganelli lascerà vacante per due settimane la sua poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip. Così come accadde nella passata edizione, la moglie di Paolo Bonolis si assenterà dal reality show di Canale 5 per le vacanze di Natale. Ma chi prenderà il suo posto? In un primo momento, dopo l’incontro tra Alfonso Signorini e Adriana Volpe ai Vip Champion di Cortina D’Ampezzo dello scorso weekend, in molti hanno ipotizzato che potesse essere proprio l’ex opinionista a fare le veci della Bruganelli e a sedere di fianco ad Orietta Berti. Ma non sarà così.

Alfonso Signorini, ecco chi sostituirà Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini, intervenuto durante il Gf Vip Party che precede la puntata di questa sera, ha annunciato in diretta chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli. “Allora ragazzi, stasera parlo io perché devo fare un annuncio importante. Voi sapete che la Bruganelli va a Dubai, finalmente ci liberiamo di lei per due settimane. E la sostituiamo indovinate con chi?”, chiede Signorini rivolgendosi ai conduttori del Gf Vip Party, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. “Con voi!”, esclama Alfonso. Dunque, il fidanzato di Giulia Salemi e l’influencer italo-americana, per le prossime due settimane (per un totale di quattro puntate) saranno i nuovi opinionisti al posto di Sonia Bruganelli.