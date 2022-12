Brutta notizie per Antonino Spinalbese. I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno assistito ad una scena che non avrà fatto di certo piacere all’ex di Belén Rodgriguez, che ha dovuto fare i conti con quello che è parso a tutti gli effetti un vero e proprio due di picche rifilatogli da Ginevra Lamborghini.

Ginevra Lamborghini, due di picche ad Antonino

La sorella di Elettra, infatti, prendendo come spunto alcune frasi gettate lì dall’ex hair stylist, non si è lasciata sfuggire l’occasione per “stroncarlo”. La scorsa notte, Spinalbese ha provato a dire qualcosa riguardo all’ereditiera. Peccato che il suo discorso, però, non sia andato come avrebbe voluto. “Comunque quando uscirò di qui mi fionderò…”. “A Bologna”, ha risposto Wilma Goich facendo riferimento a Ginevra. “A Pomezia!”, le ha fatto eco la Lamborghini. “Andrò a Bologna in biblioteca… tu vuoi farti trovare già lì?”, ha chiesto Spinalbese rivolgendosi alla coinquilina. A quel punto Ginevra ha risposto a tono: “Ti dò una mano a cercare la ragazza della biblioteca, ti do una mano io. Perché da solo vai nella sezione ‘libri per adulti’, e allora lì no!”. “Ma tu pensi che io scelga male?”, ha chiesto Antonino, ottenendo una risposta che probabilmente non avrebbe voluto sentire. “Sai cosa? Tu non sei mai entrato in libreria. Non è che scegli male, è che non sai leggere. Non sai da dove si parte. Devi farti una cultura a partire dalle basi. Metti un paio di occhiarli, prendi un segnalibro e poi pazienza…”, ha detto Ginevra, spegnendo di fatto ogni velleità di Spinalbese.

Antonino se ne farà una ragione o continuerà a corteggiarla anche una volta uscito dal bunker di Cinecittà?