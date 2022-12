La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrava essere giunta al capolinea. “Si è messa con il perizoma di fuori a fare la scema con Antonino”, ha commentato l’ex volto di Forum durante la puntata del Grande Fratello Vip di sabato 17 dicembre per motivare la scelta di mettere la parola fine alla storia d’amore. “Mi sento innamorata, ma negli ultimi giorni lui si è fatto condizionare dagli altri, era diverso nei miei confronti. Non mi cercava, sembrava complice degli altri che parlano di me”, il commento dell’influencer campana, accusata di aver flirtato con Spinalbese. “Lo amo ancora? Sì, ma voglio usare la testa e stare da sola”.

Pace fatta tra i Donnalisi?

Nella notte, però, qualcosa è cambiato. I Donnalisi hanno avuto l’ennesimo confronto, ed Edoardo ha ammesso di essere ancora preso da Antonella. “Sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come negli ultimi due giorni. Qua dentro senza di te non riesco a stare. Ogni cosa che devo fare, se non sto bene con te, mi sembra impossibile”, ha detto in lacrime. “Ti è piaciuto stare così come sei stata in questi giorni?”, ha chiesto Edoardo. “Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io. Se sono sadica? Sì, ma sono anche masochista. Lo faccio perché così stai male anche te”, ha poi replicato la Fiordelisi. Subito dopo i due si sono baciati.

Il siparietto tra i Donnalisi non è passato inosservato sui social, dove gli utenti si sono scatenati definendo la situazione "paradossale". Antonella ed Edoardo, dunque, hanno fatto pace? Sembrerebbe di sì, almeno fino alla prossima litigata!