La puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia ricca di colpi di scena. Oltre all’ingresso di due nuovi concorrenti, Andrea Maestrelli e Dana Saber, ai consueti drammi e litigi tra i vipponi, e al verdetto del televoto eliminatorio (uscirà dalla Casa uno tra Giaele De Donà, Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Patrizia Rossetti), ci sarà una sorpresa per George Ciupilan, che riceverà la visita della sua ex fidanzata Samara Tramontana. “Sarà un modo per scuoterlo”, ha detto Alfonso Signorini.

I Basciagoni tornano nella Casa del Gf Vip

Ma c’è una notizia che ha mandato in visibilio i telespettatori del reality show di Canale 5. Questa sera, infatti, torneranno nella Casa più spiata d’Italia due protagonisti assoluti del Gf Vip 6. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I Basciagoni si sono conosciuti e innamorati nella passata edizione del Grande Fratello Vip, e poco prima della prossima estate diventeranno genitori della piccola Celine.

Ad annunciare il ritorno di Alessandro e Sophie nel bunker di Cinecittà è stata proprio quest’ultima in una Ig story: “Direzione Cinecittà Studios, perché stasera torniamo in Casa con il nuovo singolo di Bascianino”, spiega la Codegoni mentre si trova in macchina proprio in compagnia del suo fidanzato.

Grande sorpresa, dunque, per i fan della coppia e per i tantissimi telespettatori che seguono le vicende della Casa più spiata d’Italia.