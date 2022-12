Ida Platano torna nuovamente sotto ai riflettori, ma questa volta non per le sue vicende amorose. L’ex dama di Uomini e Donne, dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme ad Alessandro Vicinanza, si è mostrata sui social in condizioni preoccupanti.

Ida Platano, il livido sul viso preoccupa i fan

I fan si sono immediatamente allarmati quando in un video postato da Ida hanno notato un vistoso livido sul viso. La macchia, di colore viola, si trova sotto l’occhio sinistro, ed in molti non hanno potuto fare a meno di chiedersi cosa fosse successo all’ex dama del programma di Canale 5. La Platano è stato così inondata di messaggi dai follower, alcuni preoccupati e altri perplessi sul perché avesse questo vistoso ematoma sul viso.

Ida Platano rompe il silenzio

Ida Platano, onde evitare che si diffondessero a macchia d’olio voci non veritiere e illazioni, ha chiarito immediatamente che non c’è stato nessun litigio con il suo nuovo compagno, ed ha spiegata come si è procurata il livido. “Eccomi qua, io intanto vi voglio ringraziare perché vi siete preoccupati tutti, grazie davvero. Ma non mi ha preso a pugni nessuno, non è nulla sotto l’occhio, sono andata contro uno spigolo”, ha raccontato la dama in un video registrato mentre si trovava nel suo salone di bellezza.

Nulla di preoccupante, dunque per Ida, vittima solo di un piccolo incidente. La sua storia con Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele, e i due sono più innamorati che mai, con buona pace dei detrattori (tra questi Tina Cipollari e la sua storica rivale Roberta Di Padua) che avevano nutrito più di una perplessità sulla relazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.