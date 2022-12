Eros Ramazzotti è stato ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 18 dicembre. Il cantante, tra i tanti argomenti affrontati, ha parlato anche dell’ex moglie Michelle Hunziker. “Più bella cosa è dedicata a lei. L'avevo già fatta poi ho conosciuto per lei e gliel'ho dedicata”, ha raccontato Eros. “Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E ha detto ‘cavolo’, così le ha fatto fare il video. È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così e dedicata a lei. E direi che era giusto così".

Le parole per Michelle Hunziker e la figlia Aurora

Mara Venier ha poi mandato in onda il momento del programma di Michelle Hunziker su Canale 5 che li ha visti cantare insieme, a conferma del loro bellissimo rapporto. "Quella sera nel suo programma su Canale 5 lei era emozionatissima. Direi che è un segno particolare che bisogna sempre dare. Per noi è la normalità e dovrebbe essere così per tutti quelli che non stanno più insieme. Quando due si lasciano non devono fare la guerra tutti i giorni. Perché l’amore e l’affetto ci sarà sempre, sia quando ci sono i figli che quando non arrivano”.

Ovviamente, non poteva mancare la domanda sul fatto che Aurora sta per diventare madre. “Il loro è un amore bello e profondo, forte e vero ed è un esempio”, ha detto parlando della figlia e del compagno Goffredo Cerza. “Auri è una ragazza pronta, ha una grande testa”.