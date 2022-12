Sonia Bruganelli, così com’è accaduto nella passata edizione, lascerà la sua poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip per due settimane. Il motivo? Le vacanze di Natale, che trascorrerà anche quest’anno all’estero.

Ma chi prenderà il suo posto? Negli ultimi giorni si ipotizzava che potesse esserci un ritorno part-time di Adriana Volpe, la quale ha già ricoperto il ruolo di opinionista nel Gf Vip 6. Alfonso Signorini l’ha incontrata ai Vip Champion di Cortina D’Ampezzo lo scorso weekend, e in molti sostenevano che in quell’occasione avesse provato a convincerla a tornare nel reality show, anche se esclusivamente per due settimane. Rumor che alla fine non hanno avuto seguito.

Alfonso Signorini: "FInalmente ci liberiamo della Bruganelli"

Infatti, durante il GF Vip Party che ha preceduto la puntata di lunedì 19 dicembre, Signorini ha annunciato in diretta chi sostituirà Sonia Bruganelli: “Stasera parlo io perché devo fare un annuncio importante. Voi sapete che la Bruganelli va a Dubai, finalmente ci liberiamo di lei per due settimane. Se ne resterà lontana fuori dai piedi. E la sostituiamo indovinate con chi?”, chiede il conduttore rivolgendosi a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. “Con voi!”.

Dunque, i due ex vipponi, nonché conduttori del GF Vip Party, faranno le veci di Sonia Bruganelli per due puntate al fianco di Orietta Berti. Ma la moglie di Paolo Bonolis ci ha tenuto a fare una precisazione: “Non vado a Dubai, ma a New York”.