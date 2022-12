E’ calato il gelo durante la puntata di Oggi è un altro giorno di lunedì 19 dicembre. Ad un certo punto, nel programma del day time di Rai 1 condotto da Serena Bortone, si è parlato di Ballando con le Stelle, e si aperto nuovamente il dibattito su Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, quest’ultima storica giudice del dancing show condotto da Milly Carlucci.

Secondo la Lucarelli il fidanzato sarebbe stato giudicato solo per il legame sentimentale che ha con lei. A sostenere questa tesi anche Samuel Peron: “Può essere”, ha risposto alla Bortone quando gli ha chiesto se era stato penalizzato. “Però sta di fatto che non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare. La giuria gli ha sempre dato voti altissimi. Selvaggia sono sette anni che fa Ballando con le Stelle, sa benissimo che questa dinamica innesca un meccanismo che può arrivare negativamente o positivamente a casa. Anche se tu balli benissimo ma non piaci a casa non vai avanti”, ha concluso il ballerino.

Dopo pochi minuti, Serena Bortone ha letto in diretta un messaggio che le aveva appena inviato dalla Lucarelli: “Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica, il pubblico da casa votava pochissimo Iva che però ha preso quattro tesoretti e una card. Quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria. A me sta bene ma bisogna essere sinceri”. Ad intervenire è stato nuovamente Samuel Peron: “Io ricordo che lui a livello di giudizio dei giudici prendeva sempre dei gran bei voti”.

La conduttrice, nel tentativo di gettare acqua sul fuoco, ha ricordato a tutti che alla fine si tratta di un gioco.