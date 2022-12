Grande Fratello Vip: Wilma Goich dà di matto. Daniele e Oriana sempre più intimi.

Il feeling tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la cantante è sempre più a rischio per via della gelosia di lei. La tenera amicizia tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich è una delle certezze di questa edizione del Grande Fratello Vip, al punto che su Twitter è stato anche creato l’hashtag “nonniele”, dal termine “nonnì”, soprannome della cantante. Ma questa amicizia ora è a rischio a causa di un’altra coinquilina.

Lei è Oriana Marzoli, che appare sempre più vicina all’ex tronista di Uomini e Donne. Tra Wilma e Oriana non c’è mai stato grande feeling. Più volte la cantante ha lasciato intendere di non stimare la modella e le ha lanciato frecciate che sono suonate come veri e propri insulti. Ma a quanto pare l’astio di Wilma nei confronti di Oriana ha un’altra motivazione, ovvero la simpatia sempre più spiccata tra quest’ultima e Daniele Dal Moro, per il quale la cantante ha un debole.

Wilma gelosia di Oriana Marzoli

Ebbene sì, pare che ci sia stata una vera e propria scenata di gelosia nella Casa del Grande Fratello Vip. Wilma non trattiene il suo fastidio nei confronti di questo rapporto confidenziale tra Oriana e Daniele. E in effetti, dopo le litigate iniziali dovute al fatto che Oriana Marzoli aveva scelto Antonino Spinalbese e non lui, Daniele Dal Moro e la bella venezuelana si sono riavvicinati molto. E pare che lui in queste sere le abbia dato una sigaretta dicendole che gliela dava “solo perché era lei”, mentre a Wilma l’aveva precedentemente negata. La Goich è rimasta malissimo per questo comportamento e si è lamentata della cosa con altri concorrenti, spiegando che se Daniele si comportava così, lei non ci voleva avere più nulla a che fare, tagliando ogni tipo di rapporto con lui, sia amichevole o sentimentale.