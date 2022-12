Tommaso Zorzi è pronto a voltare pagina. Il conduttore, nonché vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver archiviato la relazione con l’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, sembrerebbe essere in procinto di iniziare una nuova relazione.

A lanciare l’indiscrezione The Pipol Gossip. Secondo la pagina Instagram, Zorzi avrebbe una liaison con un uomo di nome Edoardo. A quanto pare, alcuni fan non avrebbero particolarmente gradito la scelta di Tommaso di esporsi pubblicamente con un’altra persona appena pochi mesi dopo la fine della storia d’amore con Stanzani.

Chi lo ha visto in una nota discoteca di Milano, racconta di un Zorzi “re della notte”, mentre era in compagnia di quella che, secondo The Pipol Gossip, potrebbe essere la sua nuova fiamma.

(Foto The Pipol Gossip)

Il vincitore del Gf Vip 5 è stato uno dei protagonisti di una registrazione di Boomerissima, nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda in prime time su Rai 2 a partire dal prossimo 10 gennaio. Chi era presente negli studi “Fabrizio Frizzi” ha riferito di uno “sca**o” tra Tommaso e Claudia Gerini. Zorzi, tirando in ballo i filtri che vengono utilizzati su Tik Tok e sugli altri social, avrebbe fatto indispettire l’attrice.

Subito dopo Natale, Tommaso dovrebbe raggiungere i suoi amici Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in una località sciistica. La domanda che i fan si pongono è: sarà li da solo o in compagnia di Edoardo?

candelabro o sarà in dolce compagnia di Edoardo?