Il 2022 volge al capolinea, e sono in tanti che iniziano a tirare le somme dell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle. Lo ha fatto anche Instagram, che ha pubblicato la classifica degli hashtag più utilizzati da chi utilizza il social durante gli ultimi 12 mesi.

Per quanto riguarda il mondo della tv, la prima posizione è occupata da Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori, protagonisti dell’autunno televisivo con la fiction Viola come il mare, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, hanno sbaragliato la concorrenza. Il divo turco e l’ex Miss Italia hanno conquistato il gradimento di milioni di telespettatori, e i tantissimi post su Instagram ne sono la dimostrazione lampante.

Can Yaman e Francesca Chillemi annientano la concorrenza

Can e Francesca si piazzano al primo posto con Viola come il mare, e la stessa Chillemi, che il 12 gennaio approderà in prime time su Rai 1 con la settima stagione di Che Dio ci aiuti, nella quale veste i panni di Azzurra Leonardi, si colloca al terzo posto tra gli hashtag del 2022. Al secondo posto di questa speciale classifica, invece, c’è Sonia Bruganelli, da due anni opinionista del Grande Fratello Vip. Sono, infatti, tantissimi gli utenti social che ad ogni puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini parlano della moglie di Paolo Bonolis, e delle sue invettive lanciate al vippone di turno.

Tra gli hashtag più popolari di quest’anno troviamo anche Orietta Berti, che come la Bruganelli è opinionista del Gf Vip, che si piazza in quarta posizione. La cantante sta vivendo a tutti gli effetti una seconda giovinezza grazie all’incredibile successo ottenuto con Mille, brano cantato insieme a Fedez e Achille Lauro.