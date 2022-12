Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori. Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, infatti, è nata Maria Vittoria. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la nascita della sua primogenita, condividendo uno scatto con i piedini della piccola.

I due influencer avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio lo scorso giugno. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c'eri... una goccia di vita cresceva dentro di me ed eravamo increduli”, aveva scritto a corredo del post la coppia, che, sempre sui social, aveva poi svelato di aspettare una femminuccia.

“Nove mesi in questa fantastica avventura... È incredibile quanto il tempo sia volato, ed è ancora più incredibile il mix di emozioni che ho provato. Intanto continuo a godermi questo bellissimo pancione ancora per un po'", aveva poi scritto Claudia Dionigi a corredo di alcuni suoi scatti.

Lorenzo Riccardi è arrivato a Uomini e Donne nel 2019, presentandosi come corteggiatore di Ludovica Valli. In seguito, aveva tentato di conquistare il cuore di Sara Affi Fella, e dopo non essere stato scelto, Maria De Filippi aveva deciso di dargli una possibilità come tronista. In quell’occasione, Lorenzo aveva lasciato il dating show di Canale 5 con Claudia Dionigi, e da allora i due fanno coppia fissa. La nascita della piccola Maria Vittoria è la dimostrazione del fatto che i due fanno sul serio, anche se ad oggi non è ancora chiaro se i due hanno intenzione di sposarsi.