A cura di Gilda Riga

Dopo l’annuncio dell’attesa di un figlio con il discusso gender reveal party allo stadio Olimpico di Roma, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti convoleranno a nozze.

Il calciatore della Lazio ha chiesto alla compagna di sposarlo, nel corso di una romantica cena a lume di candela in una location da sogno, davanti al mare.

La notizia della proposta di matrimonio è arrivata attraverso la condivisione di un video sull’account Instagram dell’influencer napoletana, nel quale i due vengono ripresi nel momento in cui Zaccagni si inginocchia per dare l’anello a Chiara e chiederle di sposarlo. “Lo voglio, sì! Non vedo l’ora di essere tua moglie” recita la didascalia scritta dalla Nasti. Poi il tenero bacio che sancisce la futura unione della coppia.

Al momento non si conoscono ancora dettagli relativi alla data della cerimonia, e non è chiaro se le nozze avverranno prima o dopo la nascita del primogenito della coppia.

Chiara Nasti nella bufera

Alcuni mesi fa, Chiara Nasti era finita al centro della bufera a causa di alcune circostanza che l’hanno vista protagonista. Prima l’uscita pubblica sul “gamberetto” di Nicolò Zaniolo (chiaro riferimento poco lusinghiero alle virtù del giocatore della Roma, suo ex fidanzato); poi il gender reveal party allo stadio Olimpico di Roma, definito “eccessivo”, “cafone” e “trash” da gran parte del popolo del web e dall’opinione pubblica; e qualche giorno fa, rispondendo al commento di una follower, ha dichiarato che le donne incinte “svaccano”.

Dopo quest’ultimo episodio, il pianeta social è letteralmente insorto, scagliandosi contro Chiara Nasti. Francesca Barra, scrittrice e moglie dell’attore Claudio Santamaria, l’ha definita “ignorante e bulla”, mentre l’influencer Paola Turani ha dichiarato che non bisogna dare “peso a certe uscite, visto che capiamo bene da chi provengono”. La Nasti, in tutta risposta, le ha dato del “pagliaccio”.

Ma adesso non è più il momento delle polemiche. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si apprestano a diventare genitori, unirsi in matrimonio (scegliete voi in quale ordine temporale) e a vivere il loro sogno d’amore.