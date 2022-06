A cura di Gilda Riga

Chiara Nasti è giunta al limite della sopportazione. L’influencer, compagna del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, negli ultimi mesi è finita nella bufera a causa di alcune circostanze che l’hanno vista protagonista.

Prima l’uscita pubblica sul “gamberetto” di Nicolò Zaniolo (chiaro riferimento poco lusinghiero alle virtù del giocatore della Roma, suo ex fidanzato); poi il gender reveal party allo stadio “Olimpico” di Roma, definito “eccessivo”, “cafone” e “trash” da gran parte del popolo del web e dall’opinione pubblica; e qualche giorno fa, rispondendo al commento di una follower, ha dichiarato che le donne incinte “svaccano”.

Dopo quest’ultimo episodio, il pianeta social è letteralmente insorto, scagliandosi con dirompenza contro Chiara Nasti. Francesca Barra, scrittrice e moglie dell’attore Claudio Santamaria, l’ha definita “ignorante e bulla”, mentre l’influencer Paola Turani ha dichiarato che non bisogna dare “peso a certe uscite, visto che capiamo bene da chi provengono”. La Nasti, in tutta risposta, le ha dato del “pagliaccio”.

Chiara Nasti: il lungo post su Instagram

Dal canto suo, l’influencer napoletana ha sempre risposto per le rime (e molto spesso sopra le righe) a chiunque le indirizzasse critiche e invettive di ogni genere.

Con un lungo post sul suo account Instagram, la compagna di Mattia Zaccagni ha provato una volta per tutte a spiegare le sue ragioni. Ma non solo. Ha a sua volta contrattaccato: “Una volta e per sempre: sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura. Chi mi segue sa bene che dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità. Potrei, come tante, fare finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una famiglia stupenda, amici e l’amore! Non ho mai cercato compromessi, preso in giro chi mi segue con finte pubblicità, finti sorrisi e mancanza di rispetto. Racconto solo la mia storia. Spesso vorrei mascherare, mentre loro mi additano, le loro finte buone intenzioni, come il resto delle loro foto mal photoshoppate”.

Poi un messaggio per le sue fan: “Vi voglio bene e so che mi state vicino, e non è giusto essere sempre attaccati da chi elemosina like. Bisogna avere rispetto per chi sta vivendo un momento bello come la gravidanza”.