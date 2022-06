A cura di Gilda Riga

Infuria la polemica sul web in merito ad alcune esternazioni di Chiara Nasti. L’influencer è finita nuovamente al centro della bufera: prima l’uscita poco felice sul “gamberetto” di Nicolò Zaniolo, poi il gender reveal party allo stadio Olimpico, ritenuto “eccessivo” nei contenuti e nella forma dal popolo social. Ora un suo commento ad un post di una follower, in cui scrive che le donne incinte “svaccano”, ha suscitato la reazione furiosa dell’opinione pubblica, che ha accusato la compagnia del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, di baby shaming.

Francesca Barra: duro affondo su Chiara Nasti

In particolare, Francesca Barra, scrittrice e conduttrice televisiva, moglie dell’attore Claudio Santamaria, ha criticato aspramente le parole della Nasti: “Chiara Nasti considera ‘svaccate’ le donne che prendono chili? Lei li recupererà tutti subito? E vabbè! Di cosa ci stupiamo, di cosa ci indigniamo… da chi arriva la critica: da qualcuno a cui tenete? Cose ce ne frega? Vi considerate ‘svaccate’ o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata da un medico) ci rende felici e dopo ci metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega? Siamo umane! Meglio ‘svaccata” per la Nasti, che ignoranti e bulle per tutto il mondo, no? Se alle sue seguaci piace sentirsi chiamare ‘svaccate’, problemi loro e dei loro riferimenti. Siete bellissime, state donando la vita!”.

A rincarare la dose ci ha pensato anche Paola Turani, modella e influencer con 2 milioni di follower su Instagram, mamma dei piccoli Enea e Francesco, nati dalla relazione con il marito Riccardo Serpellini: “20 chili presi in gravidanza facendo sport, con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3, ma va benissimo così! Mi sono sentita ‘svaccata’ in gravidanza? No, anzi. Stavo da Dio. Però, come dicevi tu cara Francesca Barra, capiamo bene da chi provengono certe uscite, e impariamo a dargli il giusto peso”.

Chiara Nasti a Paola Turani: "Sei un pagliaccio!"

Come era facile aspettarsi, non è tardata ad arrivare la replica piuttosto piccata di Chiara Nasti: “Paola Turani, quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di “seguitemi ricambio”. Leccare il c**o alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei!”.

Ma a Francesca Barra, l’ennesima uscita social dell’influencer napoletana, non è andata proprio a genio: “Chiara, ma la gravidanza non dovrebbe darti un senso di grazia e di pace? Ma perché offendi tutti, che problemi hai?”.