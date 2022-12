Alex Belli, protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip per il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000.

L’ex volto di Centovetrine ci ha tenuto a smentire le voci in merito ad un suo possibile ritorno nella Casa più spiata d’Italia: “Smentisco l’ipotesi di un mio ritorno al reality, sono impegnato su ben altri fronti. Per me la televisione è sempre stata una parentesi, non il focus centrale. Però non mi disturba che il mio nome venga associato al Grande Fratello, avendo vissuto senza riserve e da protagonista, contribuendo al successo della scorza edizione”.

Alex Belli: "Sogno la paternità"

Alex Belli ha poi svelato che si sente pronto a diventare genitore: “Non faccio segreto di sognare la paternità, professionalmente invece posso compiacermi di ciò che ho fatto. All’orizzonte c’è anche qualcosa di molto importante che sta prendendo forma: la realizzazione di una serie tv”.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto con gli ex inquilini della Casa: “Sono stato da poco al matrimonio di Francesca Cipriani e mi sento spesso con Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Con Katia Ricciarelli, verso sera, faccia sempre lunghissime chiacchierate telefoniche per tenerci compagnia”.

Poi, la frecciatina agli attuali concorrenti del Gf Vip: “Ho l’impressione che vogliano replicare il concetto di triangolo amoroso per suscitare il clamore che si è venuto a creare l’anno scorso”.

Alex ha anche ammesso di essere stufo dei triangoli. E’ innamorato di Delia Duran più che mai, ed è la donna accanto alla quale vuole invecchiare.

La stoccata a Soleil Sorge

Poi, l’immancabile stoccata a Soleil Sorge, la quale ha definito Delia “strega del Venezuela” e Alex “dolce stalliere”. “Simili dichiarazioni denotano da parte sua una certa caduta di stile. Ma dovendomi conformare al trend, per lei penserei al ruolo di circense, come a suo tempo la definii nella Casa”.