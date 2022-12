Mirana Trevisan spara a zero su Sonia Bruganelli e Soleil Sorge. L’ex vippona ha condiviso su Instagram un breve estratto del video di presentazione del libro dell’influencer italo-statunitense, Il manuale della stronza, e nel video in questione l’opinionista del Grande Fratello Vip, che affiancava Soleil, ha detto: “Ora farò la descrizione di una persona. Dopo che leggerò, alzi la mano chi ha capito di chi sto parlando, perché io penso di averlo capito. Allora, mi è capitato che una donna si avvicinasse ad un ragazzo più giovane con un passato complicato. All’inizio non ho detto nulla, perché ero vicina ad entrambi, e ovviamente non era una questione che mi riguardasse".

Sonia Bruganelli e Soleil Sorge provocano Miriana Trevisan

A questo punto, le persone che erano lì per assistere alla presentazione del libro di Soleil hanno iniziato ad urlare “Miriana, Miriana”, e la conduttrice del Gf Vip Party ha dato la sua spiegazione: “Tra le storie che ho scritto ho scelto quelle più pubbliche proprio per essere più oggettiva possibile". "Ed è esattamente che all’inizio ha unito me e lei, perché nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip io facevo l’opinionista e lei era una concorrete”, ha spiegato Sonia, che poi ha aggiunto: “Io la conoscevo per il suo passato nei reality, ma non sapevo quanto potesse essere grintosa ed intelligente, con una capacità dialettica che a me ha stupito dall’inizio. E devo dire che questa contrapposizione con Miriana è stata quella che mi ha fatto apprezzare Soleil. Perché di Soleil ho apprezzato la forza con cui è stata sempre coerente con sé stessa e con quello che ha portato avanti”.

Miriana Trevisan è una furia: "Lo trovo squallido..."

Miriana Trevisan, ovviamente, non l’ha preso affatto bene. “Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente nominata e attaccata per l’ennesima volta. Come donna, madre, persona e artista. Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare ‘la bontà della stronza’. Ancora di più lo è vedere una donna con una grande capacità intellettive come Sonia assecondare la sua pagetta in questo circo”.

Poi ha concluso: “Grazie al Grande Fratello, migliaia di persone hanno visto in modo trasparente la mia voglia di mettermi in gioco e, a differenza di altri, credere davvero in Nicola Pisu come persone e come uomo, giusto o sbagliato che sia. Additare continuamente un ‘amici’ come fragile non è un gesto di difesa nei suoi confronti, ma solo un autoelogiarsi per vedere libri. Grazie a queste ‘maestre di vita’ per avermi fatto capire cosa non voglio essere o diventare. Buon Natale a tutti”.