Dana Saber, a poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, si è già fatta dei nemici. La modella italo-marocchina, infatti, è riuscita a litigare con quasi tutti i vipponi: da Milena Miconi a Patrizia Rossetti, da Micol Incorvaia a Nicole Murgia. E adesso ci sono state scintille anche con Oriana Marzoli.

Volano stracci tra Dana e Oriana

La modella venezuelana ha fatto notare a Dana che i tuoi atteggiamenti sono troppo spesso esagerati. La nuova gieffina, però, non l’ha presa affatto bene e ha replicato stizzita alla coinquilina: “Siete un gruppo contro di me lasciatemi in pace! Parlo di Micol, Nicole, Patrizia, Milena e anche te parli male di me in Confessionale”, ha sbottato.

Oriana, però, ha risposto per le rime: “Questa mi sta dicendo che siamo un gruppo tutto unito contro di lei, io, Micol, Milena, Nicole, Patrizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Io non sto capendo nulla di quello che dice. Ma chi ti ha attaccato? A me sembra esagerato il tuo atteggiamento e te lo ripeto, ma non c’è un gruppo che ti odia. Ma tu sei pazza, fuori da questa camera!”.

La Saber ha ripreso ad urlare e si è avvicinata a Micol e Oriana con fare minaccioso: “Devo fare la falsa come voi? No, preferisco essere sincera piuttosto che come voi che siete delle bugiarde. Non mi stai simpatica perché fai parte di un gruppo di false e cattive, sporche. Stamani ho beccato Micol che sparlava di me, e poi te Oriana che dici cattiverie in Confessionale”.

Insomma, Dana Saber sa come farsi nuovi amici!