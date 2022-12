E’ finita l’amicizia tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. I due avevano instaurato un bel rapporto durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ma adesso si è verificata una frattura che appare insanabile.

E’ stato l’ex di Belén Rodriguez a mettere la parola fine all’amicizia con Giaele: “Devo parlare? Sì del tuo triangolo con me. Cosa mi hai detto Giaele? Come vedi posso metterti in difficoltà. Ma io e te sappiamo qual è la nostra verità. Se parlo io fai una brutta figura quindi non fare la furbetta”. Queste le parole di Antonino che suonano come una minaccia “velata”. La De Donà è parsa profondamente scossa e si è sfogata con Oriana Marzoli.

Giaele De Donà: "Antonino mi ha minacciata"

“Antonino è andato a toccare cose mie personali dicendo ‘se parlo io fai una figura di m***a’, significa che è una persona a cui ho sbagliato fare delle confidenze, avrei dovuto evitare. Detto questo, se lui ha deciso di chiuderla e non parlarmi più per un applauso significa che avrà fatto le sue considerazioni. Significa che per me era più importante di quanto io lo sia stata per lui, e questa è già una risposta. Lui non ha perdonato il mio applauso nei confronti tuoi, Oriana. Ci sto di merda perché per me era un amico, lui ha voluto chiudere con me solo perché ho fatto un applauso in diretta. L’ho fatto quando Sonia ha detto che Antonino ha sbagliato a smettere di parlare con Oriana. E io ho applaudito perché lo pensavo davvero. Lui ha sbagliato. E ora lui mi ha espressamente detto che non vuole più parlarmi, mi ha anche minacciato dicendomi ‘vuoi che parlo che ti faccio fare una figura di emme‘, questo perché gli ho confidato delle cose mie personali. Ci sto malissimo. Ora però basta, non voglio più parlare di Antonino, sono cinque puntate che parlo di lui per i fatti suoi. Basta”.