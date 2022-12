Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne, l’ennesimo di questa nuova stagione. Nella registrazione di mercoledì 21 dicembre, la cui puntata andrà in onda a gennaio 2023, stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nessuno dei tronisti avrebbe fatto la sua scelta. E uno di loro avrebbe deciso di abbandonare il dating show: si tratterebbe di Federico Dainese.

Uomini e Donne, Federico Dainese lascia il programma

La pagina Instagram che segue le vicende le programma condotto da Maria De Filippi, fa sapere che Dainese, nella puntata in studio registrata il 21 dicembre, ha deciso di abbandonare il trono. L’ex corteggiatore di Veronica Raimondi stava conoscendo Vincenza Botti, ex tentatrice di Temptation Island, e Elena Croce. Ma, a quanto pare, nessuna delle due avrebbe conquistato il cuore di Federico, il quale ha deciso di chiudere definitivamente la sua avventura a Uomini e Donne. Per quanto riguarda l’altro trono, invece, Federico Nicotera ha scelto di proseguire la conoscenza con Carola e Alice. Con la prima ha avuto diverse discussioni, ma grazie all’intervento di Maria De Filippi la corteggiatrice sarebbe rientrata in studio per un nuovo confronto con il tronista. Lavinia Mauro, invece, avrebbe fatto esterne romantiche con entrambi i suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani avrebbe deciso di interrompere la conoscenza con Agostino dopo essere uscita con Alessandro. Riccardo Guarnieri, invece, avrebbe interrotto definitivamente la frequentazione con Gloria, la quale avrebbe conosciuto un nuovo cavaliere di nome Umberto.