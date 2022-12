Amici: dopo l’addio, Mattia Zenzola scoppia con Maria De Filippi.

Il ballerino ha fatto una chiacchierata con la conduttrice di Amici, la quali gli ha fatto capire di dover accettare la decisione dell'ormai ex Maddalena Svevi. Dopo le punizioni ricevute da Raimondo Todaro per via del poco ordine in Casetta, e per le regole violate, e dopo la crisi nel ballo e le critiche feroci della maestra Alessandra Celentano, da qualche giorno ormai Mattia Zenzola è alle prese anche con problemi sentimentali. Lui e Maddalena Svevi, infatti, si sono lasciati, e la decisione è stata presa soprattutto dalla ragazza, ragion per cui il ballerino sta molto male.

Mattia Zenzola, la sofferenza per la rottura con Maddalena Svevi

Mattia Zenzola è stato raggiunto in Casetta dalla voce di Maria De Filippi. Vedendolo mogio, triste e demotivato, la conduttrice del talent di Canale 5 ha dedico di fare una chiacchierata con lui per sapere come sta e per motivarlo. Stavolta il motivo della tristezza del ballerino è legato alla fine della storia con la collega Maddalena Svevi. Dopo l’intesa iniziale, i due ragazzi si sono infatti allontanati sempre di più, finché Mattia Zenzola non si è sentito praticamente snobbato dalla fidanzata, che aveva smesso di cercarlo. Quando glielo ha fatto notare, prima Maddalena ha spiegato che certi atteggiamenti fanno parte del suo carattere, poi ha ammesso che qualcosa tra loro si era spezzato, e che lei non sentiva le stesse cose di prima. I due si sono lasciati, e quello che sta peggio è Mattia Zenzola. A Maria De Filippi, il ballerino di Raimondo Todaro ha detto che Maddalena le manca moltissimo, e che si può stare insieme anche dando il massimo nella danza e pensando alla propria avventura ad Amici 22. Ma la conduttrice gli ha fatto notare che, se con Maddalena è finita, è perché non c’è più sentimento, e per questo c’è poco da fare: bisogna solo rassegnarsi, accettare quanto successo e aspettare che il dolore passi.