Uomini e Donne: Teresa Cilia, il gesto che sconvolge il web.

Su Instagram molti fan di Teresa Cilia hanno notato che l’ex tronista di Uomini e Donne sembra indossare ancora la fede, nonostante il matrimonio con Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi, sia finito ormai da molti mesi. La bella siciliana ha confermato, rivelando, però, che adesso la fede non è più tale: dopo il divorzio, infatti, l’ha tramutata in un rosario. “Volevo dirvi una cosa perché su TikTok ho letto alcuni commenti in merito a questo anello. Molti di voi mi hanno chiesto perché avessi ancora la fede. In realtà questa è la mia fede, solo che l’ho fatta sistemare e adesso è un rosario”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram.

Teresa Cilia, ecco perché indossa ancora la fede

“L’ho fatto perché non mi piaceva l’idea di tenerla conservata, perché è un anello benedetto, ma non avevo neanche intenzione di venderla”. Teresa Cilia ha spiegato che la sua è stata una scelta precisa e personale, che può essere condivisa oppure no. A lei, ha ribadito, non sarebbe sembrato corretto vendere la fede o buttarla in un cassetto, perché non vuole cancellare tutto l’amore e il bene che c’è stato. Per questo motivo, ha deciso di trasformarla in un rosario e di continuare così a tenerla sempre con sé: “Quindi ho deciso di farla mia, indossarla lo stesso nell’altra mano, ma comunque per me ha un valore. Mi ricorderà sempre il mio matrimonio, ma allo stesso tempo mi sono ancora una volta affidata a Gesù”, ha concluso Teresa, che in effetti ha cambiato dito e non indossa più l’anello all’anulare sinistro.

Le fan sono rimaste sconvolte. Non pensavano che si potesse trasformare una fede nuziale, e soprattutto che Teresa lo potesse fare dopo il grande amore vissuto con Salvatore Di Carlo.