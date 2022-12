Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, conduttori del Gf Vip Party, prenderanno il posto di Sonia Bruganelli per le prossime due puntate del Grande Fratello Vip. L’opinionista, infatti, raggiungerà New York per conoscere il suo secondo nipotino, e Alfonso Signorini ha scelto proprio i due ex vipponi per sostituirla.

Con la presenza di Soleil in studio, che dovrà commentare le dinamiche che si sviluppano all’interno della Casa, si prevedono due puntate scoppiettanti. Ma la domanda che viene da porsi è la seguente: i concorrenti saranno felici della scelta fatta dal conduttore? E soprattutto, come reagirà Luca Onestini alla notizia che la sua ex sarà, seppur part-time, la nuova opinionista?

Soleil Sorge medita "vendetta"

E’ proprio l’influencer italo-statunitense a far notare che si starebbe meditando “vendetta”. Già nelle scorse ore, sempre Soleil, ha confermato di avere intenzioni “bellicose”, pubblicando su Twitter una frecciatina rivolta proprio ad Onestini: “First reaction: shock! Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista”, ha scritto la Sorge, la quale non vede l’ora di vedere come reagirà il vippone sentendo la sua voce durante la puntata.

Preparate i poc corn, ne vedremo e sentiremo delle belle!