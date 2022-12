Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. I nuovi vipponi che hanno varcato la soglia della porta rossa negli ultimi giorni si lasciano andare alle prime confidenze con gli altri coinquilini, soddisfacendo anche la curiosità dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Davide su Chiara Rabbi: "Non la vedevo come madre dei miei figli"

Nelle ultime ore, Davide Donadei ha parlato della fine della sua relazione con Chiara Rabbi, ex corteggiatrice conosciuta durante l’avventura a Uomini e Donne. “Mi sono lasciato a fine luglio. Un’altra ragazza? Sono tranquillo, se dovesse arrivare… non cerco il vero amore. Se devo trovarmi una storiella, sinceramente la trovo fuori da qui. Sì, con Chiara è finita per la gelosia – svela Davide -, ma anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia. Pensavo che non potesse essere la madre dei miei figli. Quando inizi a pensare questo, non ha più senso. Noi convivevamo, era una cosa importante, non ci vedevamo solo il fine settimana”.

L'aneddoto sulla gelosia di Chiara Rabbi

Stimolato da Nikita Pelizon e Luca Onestini, Davide Donadei ha svelato un aneddoto circa la gelosia di Chiara Rabbi: “Mi ricordo che eravamo a un evento: una ragazzina di 15 anni mi ha chiesto una foto e mi ha detto ‘Davide sei più bello dal vivo’. Io ho risposto ‘Grazie’. Panico!”.

Arriverà la replica da parte dell’ex corteggiatrice? Staremo a vedere, nel frattempo Chiara sembra essere concentrata sulla sua nuova relazione con Deddy, ex allievo di Amici di Maria De Filippi.