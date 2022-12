Oriana Marzoli cambia “obiettivo”. La modella venezuelana, dopo il naufragio della relazione con Antonino Spinalbese, ha messo nel suo “mirino” Daniele Dal Moro.

Nonostante tra i due vipponi si sia verificata più di una litigata, adesso sembrano tornati ad essere molto vicini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato felice per l’interessamento di Oriana, sebbene ritenga saggio andarci con i “piedi di piombo” visto i loro burrascosi precedenti nella Casa del Grande Fratello Vip.

Wilma Goich e Elenoire Ferruzzi furiose

Questa presunta e nuova liaison, tuttavia, non fa di certo piacere a Wilma Goich, la quale ha perso completamente la testa per il vippone veneto. Durante un Confessionale, la cantante ha sparato a zero su Daniele e Oriana, dicendosi sarcasticamente felice per lui: “Sono felice per loro, le faccio tanti auguri... di Buon Natale!”, ha detto Wilma, parsa decisamente infastidita dall’intesa che sta nascendo tra Dal Moro e la Marzoli. Anche la stessa Elenoire Ferruzzi, che durante la permanenza nel bunker di Cinecittà ha manifestato in più di un’occasione il suo interesse per l’ex tronista, è entrata a gamba tesa sulla venezuelana, sostenendo che si sia lanciata su Daniele solo perché ha ricevuto un due di picche da Antonino Spinalbese.

E voi, vedete un futuro tra Daniele e Oriana?