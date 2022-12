Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria presi di mira da una donna munita di megafono che si è posizionata all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip.Il messaggio urlato dall’esterno è arrivato forte e chiaro: “Antonella vergognati, Tavassi siamo tutti con te”. Il fratello di Guendalina, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno ascoltato gli insulti. La venezuelana è uscita dalla stanza, raggiungendo il cortile per sentire meglio, ma Tavassi l’ha messa in guardia: “Così ti fai sgamare”. Luca Onestini, che era già in cortile, ha detto ai coinquilini che gli insulti erano proseguiti: “Edoardo sei un pollo”, e ha spiegato che l’insulto sembrava diretto a Donnamaria.

Tavassi e Micol hanno raggiungo Antonella e Edoardo per informarli dell’accaduto. La regia, tuttavia, ha staccato l’audio. Quando è stato riattivato si è sentito l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi che diceva: “Ma pure prima è arrivata questa”, per poi ripetere insieme a Micol le frasi “Antonella vergognati”, Tavassi siamo tutti con te”. Ma non appena la regia si è accorta che i vipponi sono tornati sull’argomento, ha nuovamente disattivato l’audio, per poi riattivarlo quando Tavassi è andato via.