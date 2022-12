Uomini e Donne: Tina Cipollari nel mirino del web. Interviene la De Filippi.

Ancora polemiche e caos nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Questa volta, a finire nel mirino del web, è stata l’opinionista Tina Cipollari. Nell’ultima registrazione del dating show di Canale 5, Tina, pensando di avere il microfono spento, si è lasciata andare ad un commento nei confronti di Antonella, la dama del trono over che è approdata in studio per conoscere Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano. La Cipollari era convinta di non essere ascoltata, ma sfortunatamente per lei non era così.

C’è stato un grosso momento di imbarazzo ed è intervenuta anche la conduttrice del programma, Maria De Filippi, per provare a tranquillizzare gli animi. Ma il web non ha perdonato Tina, e ancora una volta si è scagliato contro la storica opinionista.

La gaffe di Tina Cipollari

Ma scendiamo nel dettaglio. Al centro dello studio c’era come protagonista Riccardo Guarnieri. La sua frequentazione con Gloria Nicoletti si è conclusa, e il cavaliere non sembra essere convinto di poterla frequentare ancora, mostrando una certa confusione al riguardo. Gloria addirittura si è messa a piangere, circostanza che ha palesato che in lei era nato un sentimento. Poi, mentre Armando e Luca stavano discutendo animatamente, ecco che Antonella scende gli scalini per incontrare Riccardo, ed è a questo punto che Tina, pensando di non essere sentita dice: “Ma è un uomo o una donna? Il mio microfono quando deve essere acceso, è spento. In questo momento che ho detto una cosa che pensavo non si sentisse”. Maria De Filippi la riprende immediatamente, ma ormai è troppo tardi.

Antonella dichiara, poi, di non aver sentito quelle parole come offensive. La gaffe però non è passata inosservata ai fan di Uomini e Donne che hanno criticato Tina Cipollari sui social, in particolare su Twitter, rimproverandola di non avere alcun tatto.