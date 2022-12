Ballando con le Stelle, caso Biagiarelli: interviene Antonella Clerici.

L’eliminazione e il mancato ripescaggio di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle hanno sollevato un grosso polverone. In molti hanno ritenuto ingiusta l’uscita dello chef, soprattutto visto che in finale sono approdate più coppie del previsto, grazie anche a tesoretti e salvacondotti.

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio

Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio ed ha puntato il dito contro la giuria del programma, accusando i colleghi di aver ribaltato la verità per addossarle la colpa dell’eliminazione del suo compagno. La giornalista ha anche spiegato che il compagno ha già voltato pagina e non ha voglia di polemiche: “La situazione per lui è stata diversa da quella degli altri concorrenti. Non gli è stato possibile raccontare praticamente nulla di sé al contrario degli altri. Ha passato due mesi solo a parare colpi e a ballare gratuitamente maltrattato. E mi spiace proprio per Lorenzo Biagiarelli, a cui piaceva tantissimo ballare (mi chiedeva da anni di andare a un corso insieme e io sempre ‘No’) e non se lo meritava. Questo sì, è colpa mia. P.s.: lui si difende benissimo da solo, ma giustamente è già oltre e vuole voltare pagina. Io in questo caso sto difendendo me stessa, spero sia chiaro”.

Antonella Clerici difende Lorenzo

In difesa di Lorenzo Biagiarelli è intervenuta anche Antonella Clerici. Tra i due c’è un rapporto quotidiano, visto che Lorenzo è nel cast di E’ Sempre Mezzogiorno. La conduttrice ha commentato il post di Selvaggia, ed ha confermato che a Ballando con le Stelle lo chef non è venuto fuori per quello che è davvero: “Peccato solo che Lorenzo non sia uscito per quello che è davvero. Questa cosa in effetti mi dispiace. Perché lui è una persona davvero speciale, è generoso, curioso e molto intelligente. E anche nel ballo e canto non è niente male. Ma questo a mezzogiorno si vede e io gli voglio davvero bene”.