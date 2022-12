Sanremo: Anna Oxa e Amadeus ai ferri corti? Interviene il fanclub.

Nei giorni scorsi sui social è diventato virale il video in cui si vede Giovanna Civitillo, che da inviata per La Vita dn Diretta chiede ad Anna Oxa di poterle fare una domanda. L’artista le sorride, ma non risponde. La clip è stata commentata anche nel programma condotto da Alberto Matano, dove era presente in studio Guillermo Mariotto. Quest’ultimo ha fatto delle strane osservazioni ed ha paragonato la cantante ad una divinità.

Gelo tra Anna Oxa e Amadeus? Il chiarimento

Sulla questione è intervenuta la pagina ufficiale della cantante scrivendo un lungo post. E’ bene precisare, però, che Anna Oxa è in ottimi rapporti sia con Amadeus che con la moglie, Giovanna Civitillo. “È necessario dire che la signora Oxa e Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (non a caso si vede nel video che si tengono per mano). Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso, perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti!). Con Amadeus e Giovanna è tutto ok, c’è un bellissimo rapporto. Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato dai soliti”.

Chi gestisce la pagina ha anche risposto ad alcuni fan nei commenti: “Pensate se avesse detto qualcosa cosa avrebbero montato. Questo deve far pensare come veicola ‘l’informazione in Italia’ ed è un meccanismo molto pericoloso, perché a volte vengono trattati argomenti importanti (medicina, pandemia, guerra, economia, politica). Il fatto è che nessuno dice nulla, perché pur di apparire va bene tutto. Fortuna che documentiamo tutto! Non dimentichiamo che ha denunciato la Rai ed è ancora in causa. Doveva scegliere tra il lavoro e i diritti dell’infortunio. Per anni non l’hanno fatta lavorare proprio per questa ragione”.

Oxarte, ovvero il nome della pagina ufficiale della Oxa, ha anche pubblicato un video di sette secondi con una foto di Anna, in cui si sente la voce della cantante che dice: “Vi abbraccio tutti. Ciao, Anna Oxa”. Al termine della brevissima clip c’è un messaggio chiaro: “Vietato modificare e/o personalizzare il contenuto del video di produzione Oxarte. I trasgressori si faranno carico della fattura e del risarcimento danni”.