Wilma Goich proprio non riesce a togliersi dalla testa Daniele Dal Moro. La cantante non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne, e in questi giorni è stata protagonista di alcuni episodi (l'ultimo in ordine di tempo avvenuto nella notte) che hanno fatto parecchio discutere i telespettatori del Grande Fratello Vip e il popolo social.

Ma facciamo un passo indietro. Alcuni giorni fa, durante una conversazione con Tavassi, Spinalbese e lo stesso Dal Moro, Wilma ha chiesto un particolare coadiuvante per poter avere una notte di passione: “E’ obbligatorio fare sesso? Io sono vent’anni che non lo faccio”, ha detto la cantante, che poi ha aggiunto: “Porta anche del lubrificante”. L’esternazione della Goich ha messo fortemente a disagio Daniele, in quanto rivolta proprio a lui. Inoltre, la sintonia crescente tra l’ex tronista e Oriana Marzoli ha mandato su tutte le furie Wilma, che proprio non vuole rassegnarsi all’idea che Daniele la veda esclusivamente come un’amica.

Wilma, il bacio a Daniele fa discutere

Come dicevamo in apertura, la scorsa notte si è verificato un episodio che ha lasciato tutti di stucco. Mentre Dal Moro era tranquillamente seduto sul divano, la Goich gli si è avvicinata e gli ha stampato un bacio sulle labbra. E’ parso solo un bacio della buonanotte, visto che Wilma stava andando a dormire, ma chi ha assistito alla scena è rimasto comunque interdetto. “Noi ci scherziamo su, ma pensate se fosse stato a parti invertite. Un uomo di 80 anni che bacia una donna di 30 che ha preso le distanze più volte da lui, e che ha detto chiaro e tondo che non è interessata”, scrive un utente su Twitter. Ma c’è anche chi non ci ha visto nulla di male: “Daje, ragazzi. Che pesanti. Pure io saluto mia mamma così a volte! E’ un gesto di affetto, stop”.

Voi da che parte state?